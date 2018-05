Cidades OAB Goiás parabeniza polícias pela elucidação de morte de advogada no Alto da Glória Laís Fernanda de Araújo, 30 anos, tentava estacionar quando foi abordada pelos suspeitos

Após a prisão de uma mulher, de 22 anos, e de dois adolescentes, de 13 e 16, suspeitos da morte da advogada Laís Fernanda Araújo, 30, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)- seção Goiás emitiu nota parabenizando o trabalho realizado pelas polícias Civil e Militar. Um quarto suspeito está foragido. A jovem foi morta no dia 10 de maio, no Setor Alto da Glória, quando tentava e...