Cidades OAB-GO vai acompanhar apuração sobre morte de advogado em Delegacia Detido por receptação e uso de documento falso, homem estava em cela especial quando foi localizado sem vida na manhã desta quinta-feira (7)

A seccional goiana da ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO) vai acompanhar as apurações da morte de um advogado em uma cela nas dependências da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), no Setor Cidade Jardim, em Goiânia. Manoel do Rosário dos Santos, de 62 anos, foi encontrado sem vida na manhã desta quinta-feira (7), por volta das 6h, quando era servido o café da ...