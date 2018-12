Vida Urbana OAB-GO repudia agressões de filho de ex-prefeito a advogada A Comissão da Mulher Advogada informou que acompanhará o caso, “com o intuito de preservar os direitos da mulher, a imagem profissional da vítima, e o devido processo legal"

A seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO) divulgou nota nesta quarta-feira (26) repudiando a violência sofrida pela advogada Luciana Sinzimbra. No dia 14 de dezembro deste ano, ela própria filmou as agressões praticadas pelo ex-namorado, o piloto Victor Augusto Amaral Junqueira, filho do ex-prefeito de Anápolis Eurípedes Junqueira. Na nota, ...