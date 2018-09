Cidades O que se perdeu no incêndio do Museu Nacional? Conheça parte do acervo O POPULAR separou itens do acervo de 20 milhões de peças e documentos para termos noção desta perda imensurável para a cultura e ciência do Brasil e mundo do

O Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista, em São Cristovão, no Rio de Janeiro, pegou fogo na noite deste domingo (2). Cerca de 80 homens de diferentes quartéis combateram o incêndio, que só acabou totalmente na manhã desta segunda-feira (3). Parte do acervo havia sido removida do local e redistribuída entre outras instituições, como o Museu Imperial de Pet...