Cidades O POPULAR vence Prêmio Inep de Jornalismo com reportagem sobre redução de escolas rurais Autor do texto "Municípios goianos fecham 71% das escolas rurais", o repórter Galtiery Rodrigues recebeu na noite desta segunda-feira (3) troféu e certificado em cerimônia na sede do instituto, em Brasília

A reportagem do POPULAR "Municípios goianos fecham 71% das escolas rurais" venceu, na noite desta segunda-feira (3), o 2º Prêmio Inep de Jornalismo – Avaliações e Estatísticas Educacionais, na categoria impresso. Autor do texto, o repórter Galtiery Rodrigues recebeu troféu e certificado na cerimônia de premiação na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educ...