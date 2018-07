Cidades O POPULAR será homenageado em solenidade no Dia Nacional do Bombeiro Condecorações e entrega de novas viaturas também estão previstas para a comemoração na noite desta segunda-feira (2) em Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) realiza nesta segunda-feira (2), às 20 horas, no Comando Geral do CBMGO, no setor Jardim América, em Goiânia, a solenidade militar em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro. Durante a comemoração, a corporação irá agraciar com a Medalha Dom Pedro II o jornalista responsável pela editoria de Opinião do jornal...