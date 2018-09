Cidades 'O dano é irreparável', diz diretor do Museu Nacional João Carlos Nara afirmou que “pouco restará” após o controle das chamas

O diretor de Preservação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, João Carlos Nara, afirmou à Agência Brasil que o incêndio causa um “dano irreparável” ao acervo e às pesquisa nacionais. Ele acompanha de perto o trabalho dos bombeiros no local e disse que “pouco restará”, após o controle das chamas. “Infelizmente a reserva técnica, que esperávamos que se...