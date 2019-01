Vida Urbana "O crime organizado não tem como vencer o Poder Público organizado", diz Moro Ministro da Justiça e Segurança Pública publicou uma portaria em que autorizou o envio e permanência por 30 dias de 300 homens e 30 viaturas da Força Nacional para o Ceará, que já sofreu 52 ataques em dois dias

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, disse nesta sexta-feira, 4, que a decisão de encaminhar a Força Nacional para o Ceará foi tomada após uma "ponderada avaliação" e que as forças de seguranças federais vão atuar de forma integrada com as estaduais para "servir e proteger a população" cearense. Em dois dias, 52 ataques foram registrados em 15 cidades d...