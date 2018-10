Cidades O cerrado vai virar mar: Goiânia tem previsão de chuva para os próximos 11 dias Apesar do período chuvoso, as temperaturas seguem altas variando entre mínima de 19º e máxima de 33º

Depois de um longo período de estiagem, os goianos vão precisar ficar atentos às previsões do tempo antes de sair de casa. De acordo com o Clima Tempo, deve chover em Goiânia, todos os dias, até o próximo dia 27 de outubro. Serão 11 dias consecutivos oscilando entre 75% e 90% as possibilidades de chuva. No entanto, a quantidade de água não vai deixar o clima mais a...