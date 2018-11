Cidades O amor de Enzo estava guardado Casal homoafetivo adota garoto de 7 anos que viveu três experiências frustradas de acolhimento antes, quando os irmãos encontraram novo lar

Até os 7 anos José Enzo não conhecia um lar para chamar de seu. Resgatado aos 10 meses junto com os quatro irmãos pelo Conselho Tutelar de Águas Lindas de Goiás, Entorno do Distrito Federal, foi para a Casa de Moisés, único abrigo do município, onde viveu até o final de 2017. A ausência da estrutura e do afeto familiar trouxe graves consequências psicológicas ao garoto que f...