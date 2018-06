Cidades Novos tratamentos para doenças raras são incorporados ao SUS Ministério da Saúde anunciou que os acessos serão liberados a partir do segundo semestre

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias aprovou novas opções de cuidado para quem sofre de doenças raras no Brasil. Os tratamentos, de acordo com o Ministério da Saúde, devem ser disponibilizados em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir do segundo semestre de 2018. Com as alterações, portadores de Mucopolissacaridoses tipo I e II vão contar...