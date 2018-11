Cidades Novos profissionais do programa Mais Médicos começam a se apresentar em Goiás Nove médicos selecionados entraram em contato com órgãos de saúde em Goiás para preencher vagas deixadas por cubanos

Os profissionais selecionados no novo edital do programa Mais Médicos, lançado após a saída dos cubanos, já começaram a se apresentar para trabalhar em Goiás. Até esta segunda-feira (26), nove médicos tinham procurado as secretarias municipais de saúde de cidades goianas para as quais eles se inscreveram para efetuar a entrega de documentos e finalizar a parte burocrá...