Cidades Novos fotossensores começam a multar em Goiânia; veja locais Equipamentos estão distribuídos em 44 faixas como a Avenida Independência, Alameda das Rosas, Conjunto Itatiaia, Setor Santa Genoveva, Avenida Castelo Branco, Negrão de Lima e Jardim América

A partir desta quinta-feira (30), 36 novos fotossensores instalados em Goiânia passam a multar motoristas infratores. Com os novos equipamentos, a capital passa a ter 362 faixas monitoradas pelos equipamentos e câmeras. Com isso, a capital passa a ter um pouco mais da metade do que foi prometido na última licitação, que prevê total de 643 faixas vigiadas pelos equipamentos. A...