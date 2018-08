Cidades Novos diretores da rede estadual tomam posse em Goiânia Os diretores eleitos, em junho, cumprirão um mandato de três anos

Mais de mil educadores tomam posse, na manhã desta sexta-feira (3), como diretores da rede estadual no Centro de Excelência do Esporte - Ginásio Rio Vermelho, no Setor Oeste, em Goiânia. Assumirão o cargo todos os gestores educacionais da rede regular de ensino, além das unidades militares e das escolas conveniadas. Os diretores eleitos, em junho, cumprirão um mandato d...