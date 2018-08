Cidades Novos 44 fotossensores entram em funcionamento nesta quinta-feira (30), em Goiânia; veja pontos Com os novos equipamentos, cidade passa contar com 362 faixas

A Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT) divulgou, nesta quinta-feira (30), os locais onde as 44 novas faixas de fotossensores estão instaladas em Goiânia. Os equipamentos começam a funcionar na próxima quinta-feira (30). De acordo com a pasta, com estes novos equipamentos Goiânia passa a contar com 362 faixas de fiscalização das 643 previs...