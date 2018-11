Cidades Novo rosto de Luzia: estudo desmonta teoria de migração para América A partir de DNA fóssil dos esqueletos mais antigos encontrados, cientistas confirmaram a existência de um único grupo populacional ancestral de todas as etnias América

A teoria de que o povoamento das Américas teria se dado por duas levas migratórias vindas do nordeste da Ásia – com população de traços africanos e australianos – e outra de ameríndios semelhantes aos indígenas atuais acaba de ser desmontada. Um estudo feito a partir de DNA fóssil, com amostras dos mais antigos esqueletos encontrados no continente, confirmou a exis...