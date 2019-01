Vida Urbana Novo estudo confirma que 2018 foi o ano mais quente para os oceanos O aumento do calor medido no ano, em relação a 2017, é 388 vezes maior do que toda a geração de eletricidade da China no ano retrasado

O ano de 2018 foi mesmo o mais quente já registrado para os oceanos. Em apenas uma semana, dois estudos publicados em revistas científicas de peso apresentaram esta mesma conclusão. Um trabalho divulgado nesta quarta-feira, 16, aponta que o aumento do calor medido em 2018, em relação a 2017, é 388 vezes maior do que toda a geração de eletricidade da China no ano retrasado -...