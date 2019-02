Vida Urbana Novo Escola sem Partido prevê gravação de aulas Medida, considerada por educadores uma forma de patrulha, valeria só para o ensino público

A deputada Bia Kicis (PSL-DF) protocolou na segunda-feira, 4, um novo projeto para tentar instituir a chamada Escola sem Partido, que visa a combater supostas "ideologia de gênero" e "doutrinação" dentro da sala de aula. No projeto, ela ainda quer garantir o direito do aluno de gravar aula, "a fim de permitir a melhor absorção do conteúdo" e de "viabilizar o plen...