Cidades Nove mil crianças esperam por vaga no sistema de educação de Goiânia Prefeitura admite déficit na oferta das creches e dialoga com entidades para propor soluções e suprir falhas

Desde o começo do ano, Maria Eduarda, de 1 ano, filha da auxiliar hospitalar Gabriela Corrêa Nascimento, de 27 anos, espera uma vaga no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Tia Jovita, na Vila Pedroso, em Goiânia. Também não há vaga para Benjamin Nunes de Souza, de 2 anos, filho de Carla Maria Bueno Nunes, de 25 anos, em nenhum dos dois Cmeis do Jardim Curitiba...