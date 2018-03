Novas regras já estão valendo na Marginal Botafogo

As placas com a nova velocidade máxima permitida na Marginal Botafogo já começaram a ser implantadas neste final de semana e a regra já está valendo. A redução de 80 Km/h para 60 Km/h em toda a extensão da via fez-se necessária, após as interdições e bloqueios de alguns trechos para a realização de obras de reestruturação nos locais onde surgiram buracos ocasionados pel...