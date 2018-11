Cidades Novas árvores substituem Jamelões no Jardim Atlântico, em Goiânia Neste primeiro momento, 115 mudas serão plantadas na Avenida Ipanema, afirma a Comurg

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia Municipal de Urbanização (Comurg), iniciou o plantio de novas árvores nos canteiros da Avenida Ipanema, no Jardim Atlântico. O plantio substitui os jamelões que foram removidos da via no ano de 2017, em função de problemas fitossanitários e outros por conta dos frutos que caíam e deixavam o asfalto escorregadio. Neste primei...