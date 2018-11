Cidades Nova linha em Aparecida de Goiânia vai atender 112 mil usuários Com saída do Terminal Veiga Jardim, passando pelo Terminal Araguaia até o Parque Industrial vice-presidente José Alencar, o novo itinerário tem o intuito de atender 24 bairros da cidade

A partir desta desta quinta-feira (29) começa a circular em Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia, a linha 975 Terminal Veiga Jardim / Centro / Parque Industrial. O objetivo do novo itinerário, de acordo com a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC) é melhorar a mobilidade no município. A linha é, de acordo com a Rede Metropolitana d...