Cidades Nova linha de ônibus ligará regiões Sudeste e Leste de Goiânia Serviço começa a operar nesta quarta-feira (18) e deverá atender 18 bairros. Com mudança, o itinerário 185 – Terminal Isidória/Paço Municipal deixará de existir

O Consórcio RedeMob anunciou que começa a operar, nesta quarta-feira (19), a linha 934 que ligará o Terminal Isidória ao bairro Recanto das Minas Gerais, na região Leste de Goiânia. Com 34 quilômetros de extensão, a linha fará a conexão entre as duas regiões da capital sem a necessidade de integração no Terminal Praça da Bíblia, passando por polos de serviços e laze...