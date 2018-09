Cidades Nova linha de ônibus é lançada em Aparecida de Goiânia, nesta quinta (27) Expectativa é de que 156 mil pessoas sejam atendidas nos 22 bairros pertencentes ao percurso

Com início no Terminal Araguaia e finalização no Terminal Garavelo, a nova linha de ônibus de Aparecida de Goiânia foi lançada na manhã desta quinta-feira pela Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC). A linha 971 (T. Araguaia/P. Empresarial/T. Veiga Jardim/T. Garavelo) é a quarta de seis novas que serão implantadas no município até o final deste ano. A expectativa é...