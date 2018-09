Cidades Nova Casa do Pai, em Trindade, terá torre de 100 metros com 73 sinos Espaço contará com o maior equipamento do mundo e outros 72 de tamanhos variados. Ainda não há datas para instalação e funcionamento. Valor gasto também não foi informado

O maior sino do mundo, Vox Patris – a Voz do Pai, será abrigado em uma torre de cem metros ao lado da nova igreja de Trindade, a Nova Casa do Pai. A estrutura, chamada campanário, também vai abrigar outros 72 sinos de tamanhos variados. O Vox Patris ficará na parte mais baixa e quatro sinos vão formar o “quarteto perfeito” no topo. Entre o maior sino do mundo e o quart...