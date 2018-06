Cidades Nova avaliação médica deve decidir se projétil será retirado de corpo de vice-presidente da OAB Thales Jayme foi transferido do Hugol para o Hospital Neurológico ainda na noite de sábado

O vice-presidente da OAB-GO, Thales Jayme, deve passar por nova avaliação médica que decidirá se o projétil alojado na região do pescoço será retirado ou não. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO) informou que ele passou por um exame que descartou a possibilidade de uma lesão arterial. Inicialmente, a OAB-GO comunicou que diante do quadro favorável e sem risco de s...