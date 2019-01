Vida Urbana Nota máxima na redação do Enem aumenta pela primeira vez desde 2011 O tema da edição do ano passado foi Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

O número de participantes com a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aumentou pela primeira vez desde 2011. Em 2018, ao todo, 55 estudantes obtiveram nota mil. Na outra ponta, o número de redações nota zero caiu para menos da metade de 2017. Em 2011, dos cerca de 4 milhões de participantes do Enem, 3,7 mil tiraram a nota máxima. Desde ...