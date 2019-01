Vida Urbana 'Nos guiamos pelo cheiro dos corpos', relata brigadista em Brumadinho Agentes chegam a recolher partes humanas e seguem buscas

A busca é feita pelo cheiro, pelo olhar atento que percorre a superfície da lama fétida, em busca de algum sinal de corpo humano, ou do que restou dele. Os brigadistas apontam para algo no meio do barro. Acompanho de longe, ao lado da casa que foi engolida pelo rejeito. Dali, não consigo ver nada além de entulho. “É um corpo. Vamos até lá”, diz um deles. Na equipe...