Vida Urbana Nomes para Coordenações Regionais de educação estão indefinidas Coordenações que atuam como sucursais da secretaria estadual ainda não têm servidores escolhidos. Atuais gestores tentam manter cargos

A retomada das atividades letivas na rede estadual de ensino nesta segunda-feira (21) ocorreu sem a definição completa dos nomes que estarão à frente das 40 Coordenações Regionais de Educação, Cultura e Esporte (Creces). Os cargos, historicamente ocupados por indicação política, ficaram vagos no dia 31 de dezembro, no apagar das luzes do governo de José Eliton (PSDB). ...