Cidades ‘Noiva do serial killer de Goiânia' nega relacionamento e diz receber cartas de Tiago contra vontade Tiago Henrique entrou com pedido para se casar com detenta da Casa de Prisão Provisória, mas ela diz que nunca respondeu cartas do ex-vigilante, condenado a 684 anos de prisão

A estudante Jéssica Alves dos Santos, de 22 anos, assinou um termo de declaração em que diz não ser verdade qualquer interesse seu em se casar com Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 30 anos, conhecido como o serial killer de Goiânia. O ex-vigilante chegou a entrar com um pedido na Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) para se casar com a jovem, que está p...