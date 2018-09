Cidades No início da primavera, Goiás sofre com tempo seco Inmet emitiu um alerta neste sábado (22) sobre a baixa umidade do ar para todo o Estado

A Primavera no Hemisfério Sul começa neste sábado (22), às 22h54, e termina no dia 21 de dezembro, às 20h22, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Mas, de hoje para amanhã, a situação é crítica em Goiás, apontou o órgão. Em comunicado, o Inmet alerta para a baixa umidade do ar, que deve ficar entre 30% e 20% hoje para praticamente todo o...