Cidades No Dia Nacional dos Bombeiros, militares realizam parto dentro de viatura, em Goiânia Equipe foi acionada para transportar a gestante, mas o bebê nasceu durante o trajeto

No Dia Nacional do Bombeiro, uma equipe realizou na madrugada desta segunda-feira (2) um parto dentro de uma viatura, no Setor Vera Cruz 2, em Goiânia. Os militares foram acionados para auxiliar no transporte, mas a gestante entrou em trabalho de parto. Os militares então realizaram todos os procedimentos. Após o parto, a mãe e o recém-nascidos foram encaminhados para u...