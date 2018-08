Cidades Neste sábado (18) tem vacinação contra sarampo e poliomielite em Aparecida de Goiânia O público-alvo da campanha são as crianças de 1 a 5 anos de idade incompletos

O Dia D de vacinação contra o sarampo e a poliomielite acontece neste sábado (18), no Aparecida Shopping das 10h às 17h. O público-alvo da campanha são as crianças de 1 a 5 anos de idade incompletos. Serão 32 postos abertos neste dia. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 95% das 30.901 crianças dessa faixa etária no município. Inicia...