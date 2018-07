Cidades Nem Prefeitura de Goiânia cumpre decreto sobre calçadas Após dois anos de cobrança de determinação de acessibilidade a pedestres, aceitação ainda é pequena e execução dos projetos apresenta falhas que dificultam passagem nos passeios

A paisagem urbana de Goiânia ganhou faixas amarelas nos últimos anos. Ficou cada vez mais comum encontrar as linhas desenhadas pelos pisos táteis que sinalizam o caminho para pessoas com deficiência visual nas calçadas da capital. Mas isso diminuiu pouco a dificuldade das pessoas com mobilidade reduzida em caminhar pela cidade. A estratégia de só cobrar modificações em...