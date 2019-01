Vida Urbana Nas últimas 12 horas, quatro são mortos em Goiânia A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios irá investigar as mortes

Quatro assassinatos foram registrados entre a noite deste domingo (6) e a madrugada desta segunda-feira (7) em Goiânia. A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) deve investigar as mortes. Ainda não há informações sobre suspeitos e motivações. Segundo a Polícia Civil, um morador de rua ainda foi atingido com mais de 10 tiros no Setor Sul. A vítima...