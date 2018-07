Cidades Namorada do "Doutor Bumbum" é presa acusada de ajudar em procedimento Horas depois da morte de paciente, a jovem de 20 anos foi presa; o médico segue foragido

A namorada do médico Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos, conhecido nas redes sociais como "Doutor Bumbum", foi presa no último domingo (15), acusada de participar do procedimento que resultou na morte de uma paciente. “A função que eu exercia no escritório do Denis era secretariado. Eu não ajudava ele em nenhum procedimento”, alegou Renata Fernandes Cirne,...