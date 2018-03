Namorada de empresário morto em motel em Aparecida está internada em estado grave no Hugo

A namorada do empresário Jean Carlos Lopes, de 44 anos, morto dentro de um quarto de motel na noite deste domingo (4), em Aparecida de Goiânia, está internada em estado grave no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). De acordo com assessoria de imprensa da unidade de saúde, Pollyanna Cristine Carvalho, de 32 anos, está sedada, respira com auxílio de aparelhos e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo o delegado Klayter Camilo, a mulher teve cortes na face. Responsável pelas investigações, ele contou que de acordo com informações preliminares houve um desentendimento entre o casal. “Houve lesões recíprocas entre eles”, explicou.

O corpo de Jean foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e liberado após exames. O velório ocorre na Assembleia de Deus na Vila Boa. O sepultamento será no Parque Memorial, mas o horário ainda não foi definido.

A Polícia Civil informou que mais detalhes serão repassados no decorrer da investigação.