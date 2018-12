Vida Urbana Na praia, crianças exigem atenção redobrada Pediatra ainda diz que a exposição ao sol não deve ser feita no horário entre 10 e 15 horas e os lanches levados para a praia devem ser leves

O principal medo de quem vai à praia com uma criança é de que ela se perca, mas há outros riscos que devem estar no radar dos pais. Ferimentos com cacos de vidro, queimaduras solares e desidratação estão entre os problemas que podem ocorrer com os pequenos durante o passeio. "Ao chegar à praia, é importante dar uma boa olhada no entorno, ver se não tem cacos de vid...