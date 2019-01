Vida Urbana Números de acidentes e mortes nas rodovias caem no Brasil durante o feriado de ano novo Houve, porém, aumento nas autuações relacionadas a condutas consideradas perigosas, como casos do embriaguez ao volante e ultrapassagens indevidas

A Operação Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou ontem (1º) e, segundo dados divulgados hoje (2), teve uma queda de 30% no número de acidentes e de 20% no número de mortes. O resultado mantém uma tendência registrada pela PRF nos últimos anos. Também houve aumento nas autuações relacionadas a condutas consideradas perigosas, como casos do embriaguez a...