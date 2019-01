Vida Urbana Número de camelôs na Avenida Goiás volta a crescer após 17 anos Há uma semana, eram 68 barracas montadas, mas os vendedores relatam que em dezembro o número chegava a 200

Na tarde desta quinta-feira (31), um dos 49 camelôs que ocupavam os arredores da Praça do Bandeirante, no cruzamento da Avenida Goiás com a Anhanguera, reclamava do calor, mas não das vendas. “Em dezembro foi melhor, agora já vai caindo neste final do mês”, disse o camelô conhecido como Irmão Luiz. Nos últimos dois anos, reocupar as principais esquinas de Goiânia e at...