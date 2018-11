Cidades Número de alunos caiu nos Itegos Estudantes presenciais dos institutos tecnológicos de Goiás diminuem em 45% sua presença. Já o número de matriculados para aprendizado à distância aumenta quase 10.000%

O número de alunos que buscam aprendizado presencial nos Institutos Tecnológicos em Goiás (Itego) caiu 45% desde 2017. Entre os motivos está a falta de pagamentos para as organizações sociais (OSs) que administram as unidades. Segundo profissionais, alunos e responsáveis de alunos, a inconstância do serviço prestado tem prejudicado a assiduidade tanto dos professores...