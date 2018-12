Cidades Nível do Araguaia em Aruanã sobe em dois dias e bombeiros estão em estado de atenção Para a corporação, situação no município ainda está dentro da normalidade, mas chuvas fortes podem mudar quadro

O nível do rio Araguaia, no Noroeste goiano, tem subido diariamente desde a última terça-feira (4). A informação foi confirmada pelo Pelotão Bombeiro Militar (PBM) de Aruanã, cidade a 310 quilômetros de Goiânia, nesta quinta (6). De acordo com a corporação, usando como referências réguas colocadas em uma área de preservação indígena do município, o nível do rio su...