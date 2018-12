Cidades 'Não tem mais dúvidas que esse segurança agrediu o cachorro', disse delegada sobre caso Carrefour Hipermercado reconheceu "grave problema"

A delegada Silvia Fagundes, que investiga o caso que um segurança de uma loja do Carrefour em Osasco (SP), teria envenenado e espancado um cachorro abandonado no dia 30 de novembro, informou que as imagens de câmera de segurança comprovaram maus-tratos ao animal, que morreu. “A agressão, com essas imagens que conseguimos agora, ficou comprovada. Não tem mais dúvid...