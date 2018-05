Cidades 'Não existe crime perfeito', diz mãe de Marielle Franco Marinete contou que no dia das mães foi na missa e depois ficou em casa com a família

No dia em que o assassinato da vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista, Anderson Gomes, completou dois meses, os pais dela, Marinete e Francisco Silva, participaram de um ato em frente à Secretaria de Segurança Pública do Rio cobrando uma resposta do Estado para o caso. A manifestação foi realizada na manhã desta segunda-feira, 14, pela Anisti...