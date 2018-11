Cidades “Não deve pegar ninguém de surpresa”, diz vereador

O vereador delegado Eduardo do Prado (PV) se posiciona contrário à medida da Prefeitura de Goiânia em continuar com a atualização cadastral dos imóveis na capital. “Vai ser mais uma carta, mais uma notificação que chega na casa do contribuinte sem qualquer conversa, sem qualquer aviso. O cidadão está cansado de ficar recebendo essas surpresas que só aumentam a arrecadação”,...