Vida Urbana “Não dá para comemorar redução de índices criminais”, diz secretário de Segurança Pública Novo gestor promete uma gestão da pasta com maior racionalidade e menos política em entrevista o POPULAR

Recém empossado titular da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO), o delegado da Polícia Federal aposentado Rodney Miranda, promete uma gestão da pasta com maior racionalidade e menos política. Ele defende que quedas nos índices não devem ser comemoradas, já que o trabalho continua para a redução do que continua a existir. Garante ser possível retirar...