Vida Urbana Não é momento de falar em encerramento das buscas em Brumadinho, diz porta-voz dos Bombeiros Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Pedro Aihara, a decomposição dos corpos pode fazer com que a operação de resgate seja encerrada, mas ainda não é a hora

Em entrevista à Rádio Eldorado nesta quarta-feira, 30, o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, disse que ainda está cedo para determinar uma data limite para o encerramento das buscas por vítimas do rompimento da Barragem 1, na última sexta-feira, 25, na Mina do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. De acordo com o tenente, o ava...