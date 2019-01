Vida Urbana 'Não é crível que barragens se rompam repentinamente', diz juíza que mandou prender cinco Magistrada também é responsável pelas decisões judiciais que bloquearam R$ 10 bilhões da Vale

A juíza Perla Saliba Brito não acredita que barragens possam se romper de uma hora para outra. Na decisão que determinou as prisões temporárias cumpridas nesta terça, 29, dos engenheiros e funcionários da Vale envolvidos no licenciamento da barragem da mineradora em Brumadinho, a magistrada disse que os laudos assinados pelos investigados não correspondem com a verdade. ...