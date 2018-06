Cidades Mutirama seguirá fechado em Goiânia durante as férias de julho Parque estava previsto para ser aberto em julho, antes de completar um ano sem funcionar, mas processos licitatórios emperram e brinquedos continuam desmontados

A expectativa pela reabertura do Parque Mutirama deve continuar por pelo menos dois meses. O local continuará fechado durante as férias de julho, com a previsão de reabrir apenas a partir de agosto. Isso porque a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) ainda não conseguiu comprar as peças necessárias para a manutenção das 32 atrações de acordo com vist...