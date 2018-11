Cidades 'Mutirão do Diabetes' em Goiânia terá atendimento gratuito à população Doença afeta cerca de 13 milhões de pessoas somente no Brasil

O Dia Mundial do Diabetes é celebrado nesta quarta-feira (14), e a Fundação Banco de Olhos de Goiânia (FUBOG) organiza o "Mutirão do Diabetes" com atendimento gratuito à população entre 8h e 12h, no endereço da fundação (Rua Couto Magalhães, 50 – Jardim da Luz - Goiânia). Dentre os serviços, a ação contemplará realização de exames e orientação sobre a doen...